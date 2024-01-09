Gözler ek zamda... Şimşek’e rağmen emeklilere iyileştirme yapılacak mı? Bakanlıktan üç seçenekli çalışma iddiası

Yayınlanma: 09.01.2024 - 09:38

Güncelleme: 09.01.2024 - 09:38

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin ocak ayı maaş zammı oranı belli oldu. Memur emeklileri, toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 15 zammın üstüne 2023 yılı temmuz-aralık döneminde oluşan enflasyon farkıyla birlikte yüzde 49,25 oranında zam alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri ise geçen yılın ikinci altı aylık döneminde oluşan TÜFE artışı oranında yüzde 37.57 zam alacak. Emekliler arasındaki zam farkının kapatılmasına yönelik düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Yerel seçimler öncesinde aday isimleri teker teker netleşen AKP’de gözler seçim kampanyası sürecinde verilecek vaadlere çevrildi.



Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın aktardığına göre, AKP kulislerinde, yeni yıl öncesi başlayan seçim kulisleri, beklenen adayların teker teker netleşmesiyle etkisini yitirmeye başladı. Bundan sonra bolca kampanya malzemeleri ve yeni vaatler gündem olacak. Vaat deyince konu yeniden emekli maaş artışlarına geliyor. 3 Ocak’ta açıklanan yüzde 37,5 enflasyon rakamı ve emeklilerin maaşlarında yapılacak artışın bununla sınırlı kalması, bırakın muhalefeti, partide bile krize neden oldu. Bu rakamla seçim kampanyası yürütemeyeceklerini bilen AKP yöneticileri, ekonomi yönetiminin istediğinin aksine ‘iyileştirme’ bekliyor.

Nuray Babacan yazısında öne çıkanlar şöyle:

"Daha önce de yazdığımız gibi bu konuda kapalı kapılar ardından çalışmalar sürüyor. Ekonomi yönetimi, dengelerin bozulmaması için bunun ancak yüzde 40’a yuvarlanabileceğini savunuyor. Parti yöneticileri ise emekli memur maaşına yapılan yüzde 49,5’lik artışın esas alınması gerektiğini, aksi durumda seçimlerde meydanlara

çıkamayacaklarını dile getiriyorlar. Çalışma Bakanlığı‘nın ise üç seçenekli bir çalışma yaptığı ve bunlar arasında yüzde 45’e denk gelen formüllerin de olduğu aktarılıyor. Çok değil, bir hafta içinde işin sonucunu göreceğiz…

'TÜRKİYE’YE SERMAYE ÇEKİLMEYE ÇALIŞILACAK'



Gelelim, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın yakında yapacakları ABD seyahatine. Çok yazıldı çizildi, yatırımcılarla yapılacak toplantılarda Türkiye’ye sermaye çekilmeye çalışılacak. Uzmanlar işlerinin zor olduğunu iddia ediyor. Zira dumanı tepesinde tüten yargı krizi yatırımcılar açısından en sorunlu alan.

UMUT YİNE YABANCI YATIRIMCI

Ekonomi yönetimi ise iyimserliğini koruyor. Yabancıların orta vadede Türkiye’nin izlediği politikasının olumlu sonuçlarının görüleceğine inandığı iddia ediliyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın eski ilişkilerini kullandığı, New York’ta yapılacak yatırımcı toplantısında bazı isimlerin Türkiye’ye yatırım yapma planını açıklayacağı, bunun ön görüşmelerinin yapıldığı öne sürülüyor. İddiaya göre, bu toplantının bir benzeri kısa süre içerisinde İstanbul’da yapılacak ve bu temaslardan Türkiye’ye 10 milyar dolarlık bir fon girişi sağlanacak. AKP kulislerindeki hava bu yönde…

TASARRUF NEREDE?

Ekonomi yönetiminin diğer iddiası ise kamu harcamalarındaki tasarruftu. Maalesef, bu konuda pek de başarılı olunmadığı görülüyor. Daha ilginci savurganlık örnekleri açıkça konuşuluyor. Örneğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Dubai’de geçen kasım ayı sonunda yapılan İklim Zirvesi’ne 1040 kişilik bir ekiple katıldığı iddiaları Meclis gündemine taşındı. Bakanlık, bunu yalanlayamadı. Ekonomi yönetiminin tasarruf konusunda tüm bakanlıklara söz geçiremediği anlatılıyor.

ALAN MEMNUN, SATAN MEMNUN GİBİ…



Ancak, bu konudaki karar ekonomi yönetiminden çok Cumhurbaşkanlığı’nın tercihlerine dayanıyor. Özellikle kamu ihaleleri ve DMO alımları mercek altına alınmadığı için ‘kırtasiye sınırlamasıyla’ tasarruf yapılamayacağını herkes biliyor. 1 liralık bir malın devlete 15 liraya satıldığı iddiaları yine AKP’liler arasında konuşuluyor. Alan memnun, satan memnun gibi…"