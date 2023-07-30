Gözler enflasyon verilerinde: İşte ekonomistlerden tahminler....

Yayınlanma: 30.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 30.07.2023 - 07:00

Temmuz ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'e çevrildi. Memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon rakamları yüzde 19,77 olarak açıklandı. 2023 yılının yedinci ayının tüketici ve üretici enflasyonu için ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Ağustos'ta açıklaması bekleniyor.



ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,50 ve en yüksek yüzde 10,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,07'den 61,01'e yükseldi.

Reuters'ın anketinde de beklentiler benzer şekilde gerçekleşti. TÜFE'nin temmuzda aylık yüzde 9,1 artması, yıllık bazda ise sekiz aylık düşüşün ardından yeniden yükselerek yüzde 47,3'e çıkması bekleniyor.

10 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri yüzde 6,4 ila yüzde 10,6 artış bandında yer alıyor.

Yıllık bazda enflasyon tahminleri yüzde 43,50 ila yüzde 49,40 arasında bulunuyor.

HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre; haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3.92 arttı.

Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38.21 oldu.

TCMB'NİN ENFLASYON TAHMİNİNDE KESKİN ARTIŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni başkanı Hafize Gaye Erkan ilk enflasyon raporu sunumunda bankanın yıl sonu enflasyon tahminlerinde keskin bir yukarı yönlü revizyona gittiğini açıkladı.

Erkan, TCMB'nin 2023 yıl sonu tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıkardığını belirtti.