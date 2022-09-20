Vakıfbank 'Mir' kullanımında değişikliğe gitmedi
Özel bankalar İş Bankası ve Denizbank Rus ödeme sistemi Mir hizmetlerini askıya alırken, kamu bankası Vakıfbank Rus ödeme sistemine yönelik politikasında ani değişiklik olmadığını belirtti.
ABD'nin yaptırım uyarıları sonrasında iki özel banka Rus ödeme sistemi Mir hizmetlerini askıya alırken, kamu bankası Vakıfbank 'devam' mesajı verdi. Financial Times'ın haberine göre Vakıfbank, İş Bankası ve Denizbank'ın Mir ile ilgili kararlarına ilişkin haberleri gördüklerini, bununla birlikte Mir politikasında ani değişiklik olmadığını belirtti.
İş Bankası ve Denizbank'ın Mir sistemini askıya alması kararı, ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’nin (OFAC) geçen hafta Rus ödeme sistemi Mir’in kullanımının Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yaptırım uygulamaya hazır olduğunu duyurmasının ardından geldi.
Türkiye, Moskova’nın Ukrayna işgaline tepki olarak Rus kurumlarına uygulanan yaptırımlara dahil olmamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 5 Ağustos’ta yaptığı görüşmenin ardından Mir sisteminin iki ülke arasındaki turizmi kolaylaştırdığını söylemişti.
Geçen hafta İngiltere basınında ABD ve AB'nin bu konuda Türkiye'ye baskıyı artırmayı hazırlandığı belirtilmişti.
Financial Times'ta yayınlanan ve Batı ülkelerinden iki yetkiliye dayandırılan habere göre ABD ve AB, Türkiye'de bankacılık sektörünün usulsüz mali işlemler yürütülecek bir alan haline geleceği ve Rusya'nın yaptırımları ihlal edeceği bir kanal açacağından endişe ediyorlar.
Habere göre Batılı yetkililer, ABD'nin Rusya'nın Mir adlı yerel ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağına aldığını, Brüksel'in ise endişelerini Türk yetkililere doğrudan iletmek için bir heyet oluşturduğunu ifade etti.
Türkiye'nin en büyük bankalarından Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, Denizbank ve Halkbank Mir sistemine dahil olan bankalar arasında yer alıyorlardı.
Mir, Rusya Merkez Bankası tarafından Visa ve Mastercard dışında bir alternatif olarak geliştirilmişti.
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