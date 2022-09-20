Denizbank da Rus ödeme sistemi Mir'i askıya aldı
İş Bankası'nın ardından Denizbank da Rus ödeme sistemi Mir'de hizmetleri askıya aldığını duyurdu.
ABD'nin Rusya'nın Mir adlı yerel ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağına almasının ardından Denizbank da Mir'de şu anda hizmet veremediklerini duyurdu.
Dün İş Bankası "OFAC açıklamalarını gördük, değerlendiriyoruz. Bu süreçte Mir operasyonunu askıya aldık" açıklamasını yapmıştı.
Geçen hafta medyada, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB), 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda Türkiye üzerindeki baskıyı artırmaya hazırlandığı belirtilmişti.
KAMU BANKALARINDAN HENÜZ ÇEKİLEN YOK
İş Bankası'nın ardından dün akşam Denizbank da "Şu anda hizmet veremiyoruz" açıklamasını yaptı.
Türkiye'nin en büyük bankalarından Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, Denizbank ve Halkbank Mir sistemine dahil olan bankalar arasında yer alıyorlar.
Mir, Rusya Merkez Bankası tarafından Visa ve Mastercard dışında bir alternatif olarak geliştirilmişti.
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