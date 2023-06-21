Merkez'in başı geçen hafta uluslararası yatırımcılarla görüştü

Yayınlanma: 21.06.2023 - 12:20

Güncelleme: 21.06.2023 - 13:02

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı toplantısı 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak. TCMB'de geçtiğimiz günlerde başkanlık görevine getirilen Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı sonrası faiz kararı saat 14:00'te duyurulacak.

TALEP MERKEZ’DEN GELDİ

Ekonomim’den Şebnem Turhan’ın haberine göre, tarihi Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan uluslararası yatırım bankalarının araştırma bölümlerinin yöneticileri ile geride kalan haftada görüştü. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre talep TCMB’den geldi ve görüşmelerde Erkan yabancılara genel olarak ne düşündüklerini sordu.

BEKLENTİLER YÜZDE 40’A KADAR ÇIKIYOR

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yarın en kritik kararını açıklayacak. PPK üyeleri daha önce faiz indirimlerine imza atan üyelerden oluşsa da yeni Başkan Hafize Gaye Erkan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in görev başında olmaları tüm piyasanın politika faizinde artış beklemesine yol açtı. Beklentiler şu anda yüzde 8,5 seviyesinde olan politika faizinin yüzde 15-40 arasına çıkarılması yönünde geniş bir aralıkta oluşmuş durumda. Özellikle uluslararası yatırım bankalarının yeni başkanıyla Merkez Bankası PPK’sının ilk toplantısında beklentileri oldukça yüksek.

Bakan Şimşek ve Başkan Erkan’ın kariyeri boyunca birçok uluslararası kurumda çalışmış olması yabancıyla temasta da Türkiye’nin bundan sonra daha atak olacağına işaret ediyor.

FAİZ KARARININ ÖNEMİNE İŞARET ETTİLER

Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Erkan, uluslararası yatırım bankalarının araştırma birimlerinin yöneticileriyle telefon görüşmeleri yaptı. Erkan’ın uluslararası yatırım bankası yöneticileriyle Türkiye piyasalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu, yaklaşımları ile değerlendirmelerini aldığı öğrenildi.

Uluslararası yabancı kurumlara yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre yabancı kurum temsilcileri faiz kararının önemli olduğunu belirtirken güçlü bir faiz artışının güçlü bir sinyal anlamına geleceğine işaret etti. Yabancı kurum yöneticilerinin sermaye kontrolü yaratan hareketlerin ortadan kaldırılması, swapların rahatlatılması, bir süre sıcak para girişine izin verilmesi ile kur korumalı mevduattan net bir çıkış planı açıklanması konularına dikkat çektiği görüşmelerde özellikle ödemeler dengesi krizi endişelerinin de gündeme geldiği öğrenildi.

ŞİMŞEK’LE GÖRÜŞTÜRME HAMLESİ

Öte yandan Erkan’ın temaslarının yanı sıra uluslararası yatırım bankaları yabancı kurum temsilcilerini Bakan Şimşek ile görüştürmek üzere harekete geçti. Yine uluslararası yatırım bankalarına yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Deutsche Bank Bakan Şimşek ile yatırımcı grubu toplantısı ayarladı. Bu toplantının en kısa sürede gerçekleştirilmesi beklenirken kaynakların verdiği bilgiye göre diğer kurumlar da bu tarz organizasyonları yapmaya başladılar.

Merkez Bankası’nın PPK toplantısı yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da takip ediliyor. Yabancı kurumların politika faizi tahminleri ise art arda geliyor. Morgan Stanley politika faizinin yüzde 20'ye çıkarmasını beklerken, Bank of America, yüzde 25 seviyesine yükseltmesini bekliyor. Deutcshe Bank yüzde 25, Goldman Sachs ise yüzde 40 öngörüsünü paylaştı.