Gözler temmuz ayında: Kıdem tazminatında zam kapıda!

Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileriyle kıdem tazminatı tavanı artış gösterecek. Memur maaşlarına yapılacak zam oranı kadar artacak bu tavan, çalışanlar için önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Özellikle işten ayrılmayı planlayanların bu artışı dikkate alması öneriliyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANINDA YENİ DÜZENLEME

İş Kanunu’na göre 2025 yılında belirlenen kıdem tazminatı tavanı, memur ve emekli maaş zammına paralel olarak güncellenecek. Bu durum, kıdem tazminatı alacakları için daha yüksek tutar anlamına geliyor.

İŞTEN AYRILACAKLAR İÇİN FIRSAT

Temmuz ayında yapılacak zamla birlikte kıdem tazminatı tavanında önemli bir yükseliş yaşanması bekleniyor. Bu da, tazminatını alarak işten ayrılmayı düşünenlere avantaj sağlayacak.

EVLENEN VE ASKERE GİDENLER DE KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR

Evlenenler ve askere gidecekler, belirli şartlarda kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. Özellikle evlilik sonrası bir yıl içinde istifa eden kadınlar, kıdem tazminatını talep edebiliyor.

EMEKLİ OLMADAN KIDEM TAZMİNATI ALMA İMKANI

Sigorta başlangıcı, prim günü ve çalışma süresi koşullarını tamamlayanlar, kendi isteğiyle de kıdem tazminatı alabiliyor. Bu kapsamda çeşitli tarihler için farklı prim gün sayısı şartları bulunuyor.

KIDEM TAZMİNATI BİRDEN FAZLA KEZ ALINABİLİR

Birden fazla işyerinde çalışanlar, her işten ayrılışlarında kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. Bu durum, çalışanlara ek avantaj sağlıyor.

TAZMİNATIN ÖDENMESİ İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER

Kıdem tazminatı almak isteyenlerin SGK’den “Kıdem Tazminatı Esas Yazısı” alması gerekiyor. Bu yazı işverene sunulduğunda, tazminat ödemesi yapılır.

Temmuzda yapılacak zamlar sonrası kıdem tazminatının artması, çalışanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Çalışma süresi ve prim gün sayısı koşullarını karşılayanlar ise istedikleri zaman tazminatlarını talep edebilirler.