Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 11 Ağustos 2023 altın fiyatları…
Altın, Fed yetkililerinin enflasyondaki düşüşün parasal sıkılaştırmanın sona erdiği sinyalini verdiği yönündeki iyimserliği azaltmasının ardından, Haziran sonundan bu yana olan en büyük haftalık düşüşünü yapmaya hazırlanıyor. Altının gram fiyatı,1.667 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte güncel gram, çeyrek, Cumhuriyet altın fiyatları...
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.661 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.667 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.740 liradan, Cumhuriyet altını 11.056 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1.918 dolardan işlem görüyor.
Dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam etmeyebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın küresel piyasalardaki satış baskısı devam ediyor.
Söz konusu verinin ardından ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güç kazanırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini sabit bırakma ihtimali yüzde 91 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin bulunduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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