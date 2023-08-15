Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 15 Ağustos 2023 altın fiyatları…

Yayınlanma: 15.08.2023 - 11:21

Güncelleme: 15.08.2023 - 11:25

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.659 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.657 liradan işlem görürken marttan bu yana en düşük kapanış seviyesine yakın seyretti.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.720 lira, Cumhuriyet altını da 10.990 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1.904 dolardan işlem görüyor.

RESESYON ENDİŞELERİ ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Küresel piyasalarda devam eden enflasyon ve resesyon endişeleri varlık fiyatlarının üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai faiz oranını nerede belirleyeceğine ilişkin soru işaretlerinin varlığını koruduğunu ifade ederek, bu durumun piyasalarda belirsizlik ortamının sürmesine neden olduğunu dile getirdi.