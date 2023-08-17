Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 17 Ağustos 2023 altın fiyatları…
Fed tutanakları sonrası altının ons fiyatını 15 Mart'tan bu yana en düşük seviyesi olan 1.885 doları test ediyor. Altının gram fiyatı ise güne yükselişle başlamasının ardından 1.652 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte gram, çeyrek ve Cumhuriyet altın fiyatları...
Dün 1.660-1.645 bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 değer kaybıyla 1.647,25 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,34 artışla 1.652 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.714 liradan, Cumhuriyet altını 10.957 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,22 artışla 1.895 dolardan işlem görüyor.
DOLAR DEĞER KAZANDI
Dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 25-26 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda, enflasyonun hala Banka'nın uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde olduğuna işaret edilmesi dikkati çekti.
Analistler, tutanaklardaki sinyaller dikkate alındığında Fed'in henüz enflasyonla mücadelesinde sona gelinmediğinin hissedildiğini aktararak, son dönemde açıklanan verilerin de ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini işaret etmesiyle piyasalarda risk algısının arttığını vurguladı.
Analistler, tutanakların ardından doların küresel piyasalarda değer kazandığını belirterek, altının ons fiyatının da 15 Mart'tan bu yana en düşük seviyesi olan 1.885 doları test ettiğini söyledi.
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