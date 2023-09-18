Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 18 Eylül 2023 altın fiyatları…
Piyasalarda Fed'in faiz kararı beklenirken altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 1.675 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları...
Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı.
Geçen hafta 1.687-1.623 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, haftayı yüzde 0,87 değer kazancıyla 1.670 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artarak 1.675 liradan işlem görüyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,22 üzerinde 1.928 dolardan işlem görüyor.
Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının altının yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.915 doların destek, 1.940 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.
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