Instagram'ın kısıtlı özelliği herkesin kullanımına açıldı

Yayınlanma: 16.05.2023 - 12:58

Güncelleme: 16.05.2023 - 12:58

Instagram'ın yeni otomatik temizleme özelliği bütün kullanıcıların kullanımına açıldı. Özellik sayesinde artık herkesin arama geçmişi belirlediği süre sonrasında silinecek. Instagram'daki arama süreçlerini kapsayan özellik, süreci otomatik hale getirdiği için oldukça pratik görülüyor.

INSTAGRAM'DA OTOMATİK TEMİZLEME ÖZELLİĞİ

Yeni özellik, kullanıcıların 3, 7, 14 ve 30 günlük süreleri seçerek sürekli olarak aramalarının silinmesine olarak sağlıyor.

Süreci Instagram ise şu şekilde anlatıyor;

"Arama geçmişini otomatik olarak temizle,

Seçtiğin zaman aralığından daha eski olan aramalarını otomatik olarak temizleyebiliriz.



Aramaları şu kadar süreliğine tut:

3 gün

7 gün

14 gün

30 gün

Varsayılan

Geçen yıl yaptığın tüm Facebook aramalarını göreceksin. Instagram aramaların sadece 30 gün boyunca kalır."