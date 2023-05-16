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Instagram'ın kısıtlı özelliği herkesin kullanımına açıldı

Instagram, otomatik temizleme adı verilen özelliği herkesin kullanımına açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2023 - 12:58
Instagram'ın kısıtlı özelliği herkesin kullanımına açıldı
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Instagram'ın yeni otomatik temizleme özelliği bütün kullanıcıların kullanımına açıldı. Özellik sayesinde artık herkesin arama geçmişi belirlediği süre sonrasında silinecek. Instagram'daki arama süreçlerini kapsayan özellik, süreci otomatik hale getirdiği için oldukça pratik görülüyor. 

INSTAGRAM'DA OTOMATİK TEMİZLEME ÖZELLİĞİ

Yeni özellik, kullanıcıların 3, 7, 14 ve 30 günlük süreleri seçerek sürekli olarak aramalarının silinmesine olarak sağlıyor. 

Süreci Instagram ise şu şekilde anlatıyor;

"Arama geçmişini otomatik olarak temizle, 

Seçtiğin zaman aralığından daha eski olan aramalarını otomatik olarak temizleyebiliriz.

Aramaları şu kadar süreliğine tut:

  • 3 gün
  • 7 gün
  • 14 gün
  • 30 gün
  • Varsayılan

Geçen yıl yaptığın tüm Facebook aramalarını göreceksin. Instagram aramaların sadece 30 gün boyunca kalır."


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