Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 19 Haziran 2023 altın fiyatları…
Altın, daha fazla parasal sıkılaştırma ve azalan güvenli varlık talebinin fiyatları baskı altında tutması nedeniyle, haftayı düşüşle kapatmasının ardından yatay seyretti. Gram altın ise rekor seviyelere yakın seyrini sürdürüyor. İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı...
Altın, Çin'in daha fazla teşvik uygulayacağına dair olumlu işaretler ve önde gelen merkez bankalarından daha fazla parasal sıkılaştırma yapılabileceğine ilişkin mesajlarla yatay seyretti.
Cuma günü döviz kuruna paralel değer kaybeden altının gram fiyatı 1.487 liradan tamamladı.
Gram altın yeni haftaya rekor seviyelere yakın bir seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına paralel 1.487 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın2.440 lira, Cumhuriyet altını da 9.880 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının ons fiyatı, cuma günü 1.958 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1.954 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin devam eden belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.
Fed yetkililerinin cuma günkü açıklamalarındaki "şahin" tonun altının ons fiyatında baskı oluşturduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.940 doların destek, 1.960 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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