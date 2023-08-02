Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 2 Ağustos 2023 altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.689 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 2.765, Cumhuriyet altını ise 11.049 liradan satılıyor.
Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 1 altında 1.689 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 1.688 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.765 lira, Cumhuriyet altını 11.049 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR?
Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1.949 dolardan işlem görüyor.
Küresel piyasalarda, gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmasıyla satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin iş gücü piyasalarına yönelik verileri yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.930 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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