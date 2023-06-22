Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 22 Haziran 2023 altın fiyatları…

Yayınlanma: 22.06.2023 - 11:52

Güncelleme: 22.06.2023 - 11:52

Dün altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0.2 azalışla 1.465 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın altında 1.461 liradan işlem görüyor.

Saat 11.40 itibarıyla çeyrek altın 2.369 lira, Cumhuriyet altını da 9.155 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı, dün günü 1.933 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının altında 1.926 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin açıklamalarıyla negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

ABD'de ekonomik aktivitenin sıcak kalmaya devam ettiğini hatırlatan analistler, dün ABD Kongre'sinde sunum yapan Fed Başkanı Powell'ın "Sene sonuna kadar iki faiz artışı oldukça iyi bir tahmin gibi görünüyor" dediğini aktardı.

ONS FİYATINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 71 ihtimalle 25 baz puan artıracağının öngörüldüğünü ifade ederek, altının ons fiyatında düşüş eğiliminin devam ettiğini bildirdi.

Bugün ayrıca İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve ABD'de ikinci el konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 ve 1.910 doların destek olarak öne çıktığını aktaran analistler, 1.940 ve 1.950 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak. Türkiye’de en son 18 Mart 2021'de faiz artırım kararı alınmıştı. Yüzde 8.5 seviyesinde olan politika faizinin 27 ay sonra ilk kez artırılması bekleniyor. Anketlerin faiz beklentileri ise yüzde 12'den yüzde 40'a kadar uzanıyor.