Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 25 Ağustos 2023 altın fiyatları…
Merkez Bankası'nın sürpriz faiz oranı artışının ardından dün altının gram fiyatı dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybetti. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.632 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte gram, çeyrek ve Cumhuriyet altın fiyatları...
Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 5,35 gerileyerek 1.585 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 3 üzerinde 1.632 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.780 liradan, Cumhuriyet altını 10.830 liradan satılıyor.
GÖZLER FED BAŞKANINA ÇEVRİLDİ
Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dün verdiği karışık mesajların ardından negatif bir seyir izlediğini belirterek, bugün yatırımcıların odağının Fed Başkanı Jerome Powell'ın, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda olacağını bildirdi.
Dün tahvil piyasalarında iki günlük alıcılı eğilimin ardından satış baskısı tekrar öne çıktığını anımsatan analistler, bugün Powell'ın yapacağı açıklamaların varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü ifade etti.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Powell ve Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.890 doların destek, 1.930 ve 1.950 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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