Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 750 puan artışla yüzde 25'e yükseltti. Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2023 - 15:01
Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı.

Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 750 puan artışla yüzde 25'e yükseltti. 

Böylelikle faiz 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Merkez Bankası böylece üç ayda 16.5 puanlık faiz artışı yaptı.

Ağustos toplantısı yeni başkan yardımcıları Cevdet Akçay, Hatice Karahan ve Fatih Karahan'ın katıldığı ilk PPK toplantısı olarak da kayda geçti.

Ekonomistler, Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararını değerlendirdi.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, "MB politika faizinin % 25'e yükseltilmesi, faiz hala enflasyonun çok altında olsa da, insanlarda doğru politikalara dönüş umudu yarattığı için kurda gerilemeye yol açtı. Yeterli olmasa da olumlu bir adım. Yapısal reformlarla desteklenmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş ise, "Merkez Bankası, Merkez Bankası olduğunu hatırladı" dedi.

"ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ"

İktisatçı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, "Merkez Bankası politika faizini beklenenin üzerinde 750 puan artırdı. Metinde enflasyonun tahmin aralığının üst sınırında gerçekleşeceği söyleniyor. Bu da MB’nin 2023 enflasyon tahminini %62’ye yükseltmesi anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

Ekonomi yazar Uğur Gürses de, "Merkez Bankası'nın yeni atanan üyeleri işlerini yapma niyetini ortaya koymuş. Eski metinlerdeki palavra kısımlar tamamen atılmış. Ancak 'bu yıl gitti, gelecek yıla odaklandık' demişler. Enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki  (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret  etmektedir. Bununla birlikte Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının  etkisiyle, dezenflasyonun 2024 yılında Rapor ile uyumlu şekilde tesis  edileceğini öngörmektedir" sözlerini kaydetti. 

"ZAMAN KAZANDIRIR"

Ekonomi yazar Murat Muratoğlu, "Geç kalmanın bedeli her zaman daha fazla faiz artışıdır... En başta yapması gereken yapılmadığı için bugünlere gelindi… Tanımlamak gerekirse “yerinde” bir karar… Zaman kazandırır o kadar…" ifadelerini kullandı.


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