Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 26 Eylül 2023 altın fiyatları…

Yayınlanma: 26.09.2023 - 11:22

Güncelleme: 26.09.2023 - 11:22

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başladı.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, 1.676-1.715 lira bandında hareket ederek günü yüzde 0,32 azalışla 1.677 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,10 değer kaybıyla 1.675 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.752 liradan, Cumhuriyet altını 11.108 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.913 dolardan işlem görüyor.

ABD HÜKÜMETİ İÇİN KAPANACAK ENDİŞESİ

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri ve ABD hükümetinin kapanabileceği endişesinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin beklentiler artarken, Banka yetkilileri, yönlendirmelerinde, faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına dair sinyaller vermeye devam ediyor.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "Ekonomi görünenden daha güçlüyse faizlerin biraz daha yükselmesi ve uzun süre yüksek tutulması gerekecek." ifadelerini kullanırken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, faiz oranlarının piyasaların beklediğinden daha uzun süre yüksek kalabileceğini dile getirdi.