Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 26 Haziran 2023 altın fiyatları…
Altın, Rus paralı asker grubu Wagner'in isyan girişiminin ardından jeopolitik belirsizliğin artmasıyla yükselirken gram altında yeni rekor geldi. İşte güncel altın fiyatları...
Altın, jeopolitik gerilimlerin etkisinde yeni haftaya yükselişle başladı.
Gram altın fiyatı, anlık olarak 1575 TL ile zirve tazeledi. Daha sonra gram altın 1570 lira seviyesine geri çekildi.
Gram altın son 24 saat içerisinde yaklaşık yüzde 0.91, son bir haftada ise yüzde 6,44 oranında değer kazandı.
Çeyrek altın fiyatı, anlık olarak 2.555,77 TL'de Cumhuriyet altını ise anlık olarak 10.191,80 TL'den işlem görüyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Spot piyasada altının onsu ise 1.928 doları test etti.
Rusya'daki krize rağmen, Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'in hafta sonu Moskova'ya doğru ilerleyişini aniden durdurmasının ardından altın için yukarı yönlü güvenli liman alımları sınırlı kaldı.
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