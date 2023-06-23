Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 23 Haziran 2023 altın fiyatları…

Yayınlanma: 23.06.2023 - 10:06

Güncelleme: 23.06.2023 - 10:14

Geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi sabit tutması, ardından bu yıl içinde bir faiz indirimi olmayacağının açıklanmasının ardından altın fiyatları baskı altında kalmıştı.

Özellikle ons altındaki aşağı yönlü seyrin etkisiyle bu hafta gram altın 1450 lira civarına kadar gerilemişti. Ancak dün piyasalarda rüzgar tersine döndü.

MERKEZ BANKASI 27 AY SONRA FAİZ ARTIRDI

Geçtiğimiz gün piyasaların gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararındaydı. Hafize Gaye Erkan Başkanlığı’ndaki ilk toplantıda Merkez Bankası politika faizini 650 baz puan artırdı.

Banka yüzde 8.5 olan politika faizini yüzde 15 seviyesine çıkardı. Piyasalarda beklenti faizin yüzde 20 seviyesine çıkarılması yönündeydi.

Beklentilerin altında açıklanan faiz kararı sonrasında yurt içinde piyasalar hareketlendi. Döviz kurlarındaki hareketlenmenin etkisiyle birlikte gram altın 1500 lira seviyesini aştı.

Haftaya 1460 liradan başlayan gram altın dolar kurunun 24 liranın üzerine çıkmasıyla tarihi rekorunu tazeleyerek 1504 TL oldu.

GRAM ALTINDA BUGÜN YENİ REKOR

Haftanın son işlem gününe 1537 liradan başlayan gram altın 1567 liraya kadar yükselerek tarihi rekor kırdı. Gram altın saat 10.01'de 1548 liradan işlem görüyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz güne 1932 dolardan başlayan ons altın1912 dolara kadar gerileyerek 3 ayın dibini gördü. Ons altın günü 1913 dolardan kapattı. Spot altın ons başına 1915 dolardan işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını ise aynı dakikalarda 9650 liradan işlem görüyor.