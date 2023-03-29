Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (29 Mart 2023)
Altın, bankacılık sektörünün gücüne ilişkin endişelerin azalmasının güvenli varlıklara ilişkin çekiciliği azaltmasıyla haftanın ilk işlem gününde görülen değer kaybını haftanın ortasına da yansıttı. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.207 lira seviyesinde işlem görüyor.
ABD'de başlayan bankacılık krizine ilişkin sorunlar azalsa da, ülkede kredi genişlemesinin güç kaybedeceği ve bu durumun ülke ekonomisini resesyona götürecek süreci hızlandırabileceği endişesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.
Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, yüzde 1,08 artarak günü 1.214 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,58 azalışla 1.207 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.980 lira, Cumhuriyet altınıda 8.020 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Dün 1.974 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,61 azalışla 1.962 dolardan alıcı buluyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sene sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler güç kaybetmeye devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın mayısta yüzde 40 ihtimalle 25 baz puan faiz arttırılması ve yüzde 60 ihtimalle politika faizinin sabit tutulması bekleniyor.
Analistler, bugün ABD'de bekleyen konut satışları verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 doların destek, 1.980 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
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