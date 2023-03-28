Fahiş fiyatla kira ilanı veren 3 kişi gözaltına alındı
Eskişehir’de fahiş fiyatla kira ilanı veren ve jandarmanın operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında inceleme başlatıldı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (SSM) unsurlarınca, Eskişehir il merkezinde internet ortamında kiralık ev ilanları ile ilgili yapılan araştırmalarda fahiş fiyatla kira ilanı veren 3 şahıs tespit edildi.
Dün, KOM ve SSM Şubesi ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyon neticesinde 3 şahıs yakalandı.
Şüpheliler hakkında, “TCK 237 Fiyatları Etkileme” suçundan adli inceleme başlatıldı.
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