Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (3 Ocak 2023)

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 11:00

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 11:11

FED faiz kararının ardından altın fiyatlarında yükseliş sürüyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,11 azalışla 1.156 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,35 üzerinde 1.160 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.900 lira, Cumhuriyet altını da 7.710 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı dün yüzde 2,08 değer kaybıyla günü 1.913 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.916 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin azalması risk iştahını pozitif etkilerken, devam eden resesyon endişesi yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ardından Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının da sıkılaşmanın devam edeceğine ilişkin yönlendirmelerinin dün altın fiyatlarını baskıladığını bildirdi.

Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.940 ve 1.960 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.