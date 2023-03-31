Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (31 Mart 2023)

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 11:03

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 12:18

Altın, bankacılık sektöründe karmaşanın devam etmesi ve doların zayıflamasıyla Temmuz 2020’den beri en büyük aylık artışını kaydetmeye hazırlanıyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,16 azalışla 1.219 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.000 lira, Cumhuriyet altını da 8.100 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Dün 1.981 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 1.975 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de bankacılık krizinin geride kaldığına yönelik beklentilerin güçlendiğini ve makroekonomik veri gündemi ile merkez bankası üyelerinin açıklamalarının yeniden gündemin odağına yerleştiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirten analistler, bankanın mayıs ayındaki toplantıda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik fiyatlamaların güç kazanmaya başladığını kaydetti.

Analistler, bugün Euro bölgesinde enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların destek, 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.