Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 6 Temmuz 2023 altın fiyatları…

Yayınlanma: 06.07.2023 - 11:02

Güncelleme: 06.07.2023 - 11:19

Altının gram fiyatı, dolar/TL ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle tarihi zirvesini yeniledi ve 1623 liraya yükseltti. Gram altın saat 10.48 itibarıyla yüzde 0,36 oranında yükselişle 1611 liradan işlem gördü. Gram altın serbest piyasada 1626 liradan alıcı buluyor.

Çeyrek altın 2.611 TL'den alıcı bulurken, Cumhuriyet altını ise 10.690 TL'den satılıyor.

Altının ons fiyatı da 1920 dolardan işlem görüyor.

FİYATLAMA ZORLAŞIYOR

Analistler, küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon endişeleriyle negatif seyrin sürdüğünü belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarından alınan sinyallerin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Söz konusu tutanaklarda, tüm Fed yetkililerinin para politikasındaki sıkı duruşun sürdürülmesinin uygun olacağı görüşünde olduğunu aktaran analistler, para piyasalarında Fed'in 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı yönündeki öngörünün güçlü kalmaya devam ettiğini hatırlattı.

Analistler, tahvil piyasalarında dün satış baskısının öne çıktığını ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3,94'le 8 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdiğini bildirerek, bankanın sene sonuna kadar politika faizini yüzde 5,50-5,75 bandına çekebileceği ihtimalinin de öne çıktığını söyledi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 ve 1.900 doların destek, 1.930 ve 1.940 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.