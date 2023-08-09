Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 9 Ağustos 2023 altın fiyatları…

Yayınlanma: 09.08.2023 - 10:48

Güncelleme: 09.08.2023 - 10:48

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 1.670 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 1.677 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.760 lira, Cumhuriyet altını 11.120 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1.930 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de bankacılık sektörü ve Çin ekonomisindeki deflasyon endişeleriyle negatif seyrediyor.

Para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden ortaya çıkması yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor.

EKONOMİK ENDİŞELER ARTTI

Çin'de temmuz ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 4,4, Tüketici Fiyat Endeksi de (TÜFE) yüzde 0,3 azaldı. Açıklanan veriler hem ÜFE hem de TÜFE'nin 2020'den bu yana ilk kez aynı anda gerilediğini ortaya koydu.

Analistler, Çin'de açıklanan verilerle birlikte hem küresel talepteki düşüşün hem de ülkede devam eden deflasyonist sürecin ülkenin ekonomik aktivitesine yönelik endişeleri artırdığını belirtti.

Analistler, bugün, yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.