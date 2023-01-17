Gram altın da rekor serisi sonlandı: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (17 Ocak 2023)
Altın, yatırımcıların Fed'in para politikası patikası hakkında daha fazla ipucu verebilecek ABD verilerini fiyatlamasıyla 8 ayın zirvesine yakın seviyelerden işlem gördü. 4 işlem günü gün içi rekor kıran gram altın da rekor serisini sonlandırdı.
Değerli metal, Fed’in faiz artışlarını yavaşlatmaya başlayacağı spekülasyonları arasında son iki ayda ralli yapmıştı.
Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0.26 azalışla 1.157 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,35 gerileyerek 1.153 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.890 lira, Cumhuriyet altınıda 7.660 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının ons fiyatı dün günü yüzde 0,3 değer kaybederek 1.915 dolardan tamamlamasının ardından, bugün yüzde 0,31 düşüşle 1.909 dolardan işlem görüyor.
Analistler, dünya genelinde enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye karşın ekonomik büyümeye dair temkinli yaklaşımın korunması ile piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.
Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de New York Fed sanayi endeksi ile Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endekslerinin öne çıktığını kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.930 ve 1.940 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.
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