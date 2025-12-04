Gram altın fiyatları düşüşte: Zayıf ABD verileri rakamları salladı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Aralık 2025 Perşembe altın fiyatları…

Spot altın yüzde 0,3 gerileyerek ons başına 4 bin 195 dolara indi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,1 yükselişle 4 bin 237,50 dolara çıktı.

GRAM ALTIN FİYATI DÜŞÜŞTE Ons altındaki zayıflama iç piyasaya da yansıdı. Gram altın yüzde 0,2 oranında değer kaybederek 5 bin 727 TL seviyesine geriledi.

İSTİHDAM VERİLERİ FED BEKLENTİLERİNİ YÜKSELTTİ ABD’de özel sektör istihdamı kasımda 32 bin kişi azalarak ekonomistlerin 10 bin kişilik artış beklentisinin altında kaldı. Bu zayıf veri, CME FedWatch’a göre gelecek haftaki toplantıda faiz indirimi ihtimalini yüzde 89’a taşıdı. Büyük aracı kurumların tamamı 9-10 Aralık toplantısında faiz indirimi bekliyor.

PİYASALARIN GÖZÜ PCE VERİSİNDE Yatırımcılar, cuma günü açıklanması planlanan ve gecikmeli yayımlanacak eylül ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi’ne odaklandı. Bu veri, Fed’in enflasyon görünümü ve faiz politikasına ilişkin yeni sinyaller sağlayacak.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 732 TL

5 bin 732 TL Çeyrek altın: 9 bin 499 TL

9 bin 499 TL Cumhuriyet altını: 37 bin 848 TL

37 bin 848 TL Ons altın: 4 bin 196 dolar