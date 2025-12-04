Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gram altın fiyatları düşüşte: Zayıf ABD verileri rakamları salladı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Aralık 2025 Perşembe altın fiyatları…
4.12.2025 09:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
4 Aralık 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 4 Aralık 2025 Perşembe altın fiyatları...

Spot altın yüzde 0,3 gerileyerek ons başına 4 bin 195 dolara indi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,1 yükselişle 4 bin 237,50 dolara çıktı.

GRAM ALTIN FİYATI DÜŞÜŞTE

Ons altındaki zayıflama iç piyasaya da yansıdı. Gram altın yüzde 0,2 oranında değer kaybederek 5 bin 727 TL seviyesine geriledi.

İSTİHDAM VERİLERİ FED BEKLENTİLERİNİ YÜKSELTTİ

ABD’de özel sektör istihdamı kasımda 32 bin kişi azalarak ekonomistlerin 10 bin kişilik artış beklentisinin altında kaldı. Bu zayıf veri, CME FedWatch’a göre gelecek haftaki toplantıda faiz indirimi ihtimalini yüzde 89’a taşıdı. Büyük aracı kurumların tamamı 9-10 Aralık toplantısında faiz indirimi bekliyor.

PİYASALARIN GÖZÜ PCE VERİSİNDE

Yatırımcılar, cuma günü açıklanması planlanan ve gecikmeli yayımlanacak eylül ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi’ne odaklandı. Bu veri, Fed’in enflasyon görünümü ve faiz politikasına ilişkin yeni sinyaller sağlayacak.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 5 bin 732 TL
  • Çeyrek altın: 9 bin 499 TL
  • Cumhuriyet altını: 37 bin 848 TL
  • Ons altın: 4 bin 196 dolar
  • Yarım altın: 19 bin TL
  • Tam altın: 38 bin 12 TL
  • Gremse altın: 95 bin 356 TL
