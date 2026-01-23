Gram altın fiyatlarında yeni rekor: Rakamlar o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 23 Ocak 2026 Cuma altın fiyatları…

Dünya genelinde artan jeopolitik riskler, emtia piyasalarında dalgalanmayı sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında yaşanan "Grönland" anlaşmazlığı, son dönemde rekor seviyelere ulaşan altın fiyatlarını yeniden hareketlendirdi. Dün kısa süreli bir sakinlik yaşanan piyasalar, bugün itibarıyla yeniden yükseliş trendine girdi.

PİYASALAR YENİDEN YÜKSELİŞ TRENDİNDE ABD ile AB arasındaki diplomatik gerilim, yatırımcıların riskten kaçınma eğilimini artırdı. Bu süreçte yatırımcılar, her zamanki gibi "güvenli liman" olarak görülen altına yöneldi.

GRÖNLAND GERİLİMİ ALTIN FİYATLARINI DESTEKLEDİ Piyasaların odağında, Donald Trump’ın Davos’ta yapması beklenen konuşma yer aldı. Küresel piyasalarda yaşanan siyasi ayrışmanın etkisiyle ons altın tarihi bir eşiği geride bıraktı. İlk kez 4 bin 887 dolar seviyesini aşan ons altın, 4 bin 967 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ons altındaki bu güçlü yükseliş, yurt içi piyasalarda gram altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı.

GRAM ALTIN TARİHİ ZİRVEDE Gram altının spot fiyatı 6 bin 927 TL seviyesine çıkarak rekor kırdı. 23 Ocak sabahı itibarıyla gram altın Kapalıçarşı’da 7 bin 70 TL seviyesinden işlem görüyor. Fiyatlardaki hızlı yükselişin ardından vatandaşlar, gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarını yakından takip etmeye başladı.

GÜMÜŞ FİYATLARI DA REKOR SEVİYEYİ GÖRDÜ Altınla birlikte gümüş fiyatlarında da dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Gümüş, 100 dolar hedefi doğrultusunda 99,23 dolar seviyesini test etti. Şu sıralarda ise bir önceki güne göre yüzde 2,65 artışla 98,68 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde gram gümüş fiyatı 138 TL’ye ulaşarak tarihi zirvesini gördü.

YILBAŞINDAN BU YANA YÜKSEK GETİRİ Ons altın, yılbaşından bu yana yüzde 15, son bir yılda ise yüzde 80 değer kazandı. Ons gümüşteki yükseliş daha dikkat çekici olurken, gümüş yılbaşından bu yana yüzde 38,83, son bir yılda ise yüzde 220 oranında artış kaydetti.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ ALTINDAKİ YENİ SENARYODA Zaner Metals Başkan Yardımcısı ve kıdemli metal stratejisti Peter Grant, "Jeopolitik gerilimler, genel olarak zayıf dolar, Fed'in bu yıl gevşeme beklentileri, makro dolarizasyon eğiliminin ayrılmaz parçaları olan ve hala (altın) talebini etkileyen faktörlerdir" değerlendirmesinde bulundu.

Grant, "Kısa vadeli gerilemeler (altın için) satın alma fırsatları olarak görülecektir. 5.000 dolar/ons seviyesine yaklaştığımızı görüyoruz ve bunun ötesinde 5.187,79 dolar/onsluk Fibonacci projeksiyonu makul görünüyor" ifadelerini kullandı.

Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda ise ABD’ye ve ABD varlıklarına duyulan güvenin zayıfladığını, bu durumun sermayeyi değerli metallere yönlendirdiğini belirtti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 6 bin 901 TL

6 bin 901 TL Çeyrek altın: 11 bin 532 TL

11 bin 532 TL Cumhuriyet altını: 45 bin 956 TL

45 bin 956 TL Ons altın: 4 bin 953 dolar