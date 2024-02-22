Gram altın üst üste rekor kırıyor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Şubat 2024 altın fiyatları...
Altının gram fiyatı yükselişini sürdürüyor. Gram altın güne 2 bin 110 lira seviyesinden başlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...
Altın fiyatları, jeopolitik riskin yükselmesiyle yönünü yukarı çevirdi.
Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı zirve tazeledi.
Gram altın saat 09.56 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 110 lira seviyesinde işlem görüyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 451 liradan, cumhuriyet altını 14 bin 199 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 029 dolar seviyesinde işlem görüyor.
altın haberleri altın fiyatları haberleri Cumhuriyet altını haberleri gram altın haberleri çeyrek altın haberleri ons altın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- TİP'ten 'Kadıköy' kararı
- AKP'den istifa etmişti, CHP'ye katıldı
- 'KAAN' ismine rektörden itiraz
- AKP'nin adayı oldu!
- Fenerbahçe tarihi gelir elde edebilir!
- Adli kontrol tedbirleri kaldırıldı
- Feyza Altun'dan 'rakı' iddiasına yanıt
- Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
- Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay
- 'İzin istedim, rakı içtim, ağladım...'