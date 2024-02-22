Gram altın üst üste rekor kırıyor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Şubat 2024 altın fiyatları...

Altının gram fiyatı yükselişini sürdürüyor. Gram altın güne 2 bin 110 lira seviyesinden başlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 09:59
Gram altın üst üste rekor kırıyor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Şubat 2024 altın fiyatları...
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Altın fiyatları, jeopolitik riskin yükselmesiyle yönünü yukarı çevirdi. 

Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı zirve tazeledi.

Gram altın saat 09.56 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 110 lira seviyesinde işlem görüyor. 

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 451 liradan, cumhuriyet altını 14 bin 199 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 029 dolar seviyesinde işlem görüyor.


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