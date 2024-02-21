Gram altın tüm zamanların zirvesinde! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Şubat 2024 altın fiyatları...
Altının gram fiyatı yükselişini sürdürüyor. Gram altın güne 2 bin 101 lira seviyesinden başlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...
Altın fiyatları, jeopolitik riskin yükselmesiyle yönünü yukarı çevirdi.
Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı zirve tazeledi.
Göz Atın
Gram altın saat 10.12 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 101 lira seviyesinde işlem görüyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 435 liradan, cumhuriyet altını 14 bin 130 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 030 dolar seviyesinde işlem görüyor.
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