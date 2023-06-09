Gram altın yeni tarihi zirvesini gördü!
Gram altın yeni bir rekora daha imza attı. Güne 1460 TL'den başlayan gram altın 1494 TL ile rekor tazeledi.
Dolar ve Euro'daki artış devam ederken, altındaki yükseliş ivmesi de sürüyor.
Güne 1460 TL'den başlayan ve gün içinde en düşük 1459 TL'yi gören gram altın, 1494 TL ile en yüksek seviyesini gördü. Saat 10.47 itibarıyla gram altın 1483 TL'den işlem görüyor.
Gram altın geçen hafta Perşembe günü 1.315 ile rekor tazelemiş ve ardından Dolar/TL kurunun yükselişiyle günlük bazda birden çok kez rekor tazelemeyi sürdürmüştü.
Gram altın geçen yılın aynı döneminde 1017 TL seviyesinden işlem görüyordu.
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