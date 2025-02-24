Altın fiyatları rekor seviyede seyrediyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Şubat 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Altın fiyatları rekor seviyede seyrediyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Şubat 2025 Pazartesi altın fiyatları…

24 Şubat 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Şubat 2025 Pazartesi altın fiyatları...

Haber Merkezi
24 Şubat 2025 Pazartesi, 09:36
Altın fiyatları rekor seviyede seyrediyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Şubat 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 24 Şubat 2025 Pazartesi altın fiyatları...

Altın fiyatları rekor seviyede seyrediyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Şubat 2025 Pazartesi altın fiyatları…

ONS ALTIN REKOR SEVİYELERDE

Ons altın 2020'den bu yana en uzun süreli yükselişi olan sekiz haftalık yukarı hareketini gerçekleştirdikten sonra, yeni haftanın ilk gününde 2 bin 940 dolar civarında işlem görüyor.

Altın fiyatları rekor seviyede seyrediyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Şubat 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Analistler ons altında 2 bin 951 dolar direncinin gücünü korumaya devam ettiğini, buranın kırılması halinde 2 bin 983 dolara doğru bir hareket olabileceğini ifade ederken aşağı yönlü baskı oluşması halinde ilk güçlü desteğin 2 bin 919 dolarda olduğuna dikkat çekti.

Altın fiyatları rekor seviyede seyrediyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Şubat 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 445 TL

Çeyrek altın: 5 bin 819 TL

Cumhuriyet altını: 23 bin 176 TL

Ons altın: 2 bin 940 dolar

Altın fiyatları rekor seviyede seyrediyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Şubat 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Yarım altın: 11 bin 636 TL

Tam altın: 23 bin 54 TL

Gremse altın: 57 bin 888 TL

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