Altın fiyatları rekor seviyede seyrediyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Şubat 2025 Pazartesi altın fiyatları…
24 Şubat 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Şubat 2025 Pazartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 24 Şubat 2025 Pazartesi altın fiyatları...
ONS ALTIN REKOR SEVİYELERDE
Ons altın 2020'den bu yana en uzun süreli yükselişi olan sekiz haftalık yukarı hareketini gerçekleştirdikten sonra, yeni haftanın ilk gününde 2 bin 940 dolar civarında işlem görüyor.
Analistler ons altında 2 bin 951 dolar direncinin gücünü korumaya devam ettiğini, buranın kırılması halinde 2 bin 983 dolara doğru bir hareket olabileceğini ifade ederken aşağı yönlü baskı oluşması halinde ilk güçlü desteğin 2 bin 919 dolarda olduğuna dikkat çekti.
Gram altın: 3 bin 445 TL
Çeyrek altın: 5 bin 819 TL
Cumhuriyet altını: 23 bin 176 TL
Ons altın: 2 bin 940 dolar
Yarım altın: 11 bin 636 TL
Tam altın: 23 bin 54 TL
Gremse altın: 57 bin 888 TL
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