Gram altında tarihi rekor!

Altındaki yükseliş iç piyasaya da yansıdı. Gram altın bin 200 lirayla tüm zamanların rekorunu kırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 18:19
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Altın gram fiyatı haftanın son işlem gününde tüm zamanların rekorunu kırdı.

Gram altın 1200, çeyrek altın 1973, cumhuriyet altını 8 bin 119 liradan satılıyor.

GÖZLER FED KARARINA ÇEVRİLDİ

Analistlere göre, önümüzdeki hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı altının yönü üzerinde belirleyici olabilir.


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