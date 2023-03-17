Gram altında tarihi rekor!
Altındaki yükseliş iç piyasaya da yansıdı. Gram altın bin 200 lirayla tüm zamanların rekorunu kırdı.
Altın gram fiyatı haftanın son işlem gününde tüm zamanların rekorunu kırdı.
Gram altın 1200, çeyrek altın 1973, cumhuriyet altını 8 bin 119 liradan satılıyor.
GÖZLER FED KARARINA ÇEVRİLDİ
Analistlere göre, önümüzdeki hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı altının yönü üzerinde belirleyici olabilir.
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