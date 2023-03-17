Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 174 bin liraya geriledi.

AA
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 16:27
Altının kilogram fiyatı geriledi
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 174 bin lira, en yüksek 1 milyon 197 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1 milyon 174 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 966 milyon 617 bin 765,30 lira, işlem miktarı ise 2.511,34 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 37 milyon 877 bin 956,68 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk ve Yapı Kredi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.177.490,00 1.910,00
En Düşük 1.174.000,00 1.914,50
En Yüksek 1.197.000,00 1.941,55
Kapanış 1.174.000,00 1.941,55
Ağırlıklı Ortalama 1.189.831,55 1.932,23
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.966.617.765,30  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.511,34  
Toplam İşlem Adedi 76

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