Gram altında yükseliş sürüyor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 27 Ekim 2023 altın fiyatları…

Yayınlanma: 27.10.2023 - 11:25

Güncelleme: 27.10.2023 - 11:26

Altın, tahvillerdeki dalgalı hareketler görünümü bulandırsa da Orta Doğu’daki çatışma ortamının değerli metale destek sunmasıyla iki günlük kazancın ardından yükselişini sürdüryor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,41 artışla 1.797 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 primle 1.835 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3.001 liradan, Cumhuriyet altını 12.348 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.988 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD'de makroekonomik verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam etmesinin enflasyonla mücadele kapsamında ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daraltabileceği endişeleri güçlü kalmaya devam ederken, İsrail-Filistin çatışmalarının daha geniş bölgelere yayılabileceği ihtimali altının ons fiyatını destekliyor.

Analistler, bugün ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.960 ve 1.940 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.