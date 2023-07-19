Gram altında zirve! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 19 Temmuz 2023 altın fiyatları...
Dolar/TL kurunun rekor tazelemesinin etkisiyle rekor serisini sürdüren ve yatırımcıların güvenli liman olarak tanımladığı gram altının fiyatı da 1.696 lira ile yeni zirvesini gördü. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...
Faiz kararı öncesi hafta ortasında gram altındaki rekor serisi devam etti.
Altının gram fiyatı,1750 ile zirveyi görmesinin ardından saat 09.02 itibarıyla 1.750 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.882 lira, Cumhuriyet altını da 11.476 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 1.979 dolardan işlem görüyor.
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