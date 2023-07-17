Gram altında yeni tarihi zirve! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 14 Temmuz 2023 altın fiyatları...

Yayınlanma: 17.07.2023 - 10:28

Güncelleme: 17.07.2023 - 10:44

Küresel piyasalarda fiyatlamalar devam ederken altın iç piyasada rekor üstüne rekor kırıyor.

Altının gram fiyatı, haftaya 1.655 lira seviyesinde zirveyle başladı.

Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.647 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından çeyrek altın 2.710 lira, Cumhuriyet altını da 10.940 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.954 dolardan işlem görüyor.

Analistler, enflasyon ve resesyon endişesinin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiğini belirterek, bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Resesyon kaygılarının, Çin ekonomisinin beklentilerin altında büyüme göstermesinin ardından tekrar gündeme geldiğini aktaran analistler, bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler ve merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağının tahmin edildiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.940 doların destek, 1.960 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.