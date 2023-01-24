Gram altından yeni rekor geldi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (24 Ocak 2023)
Altın, negatif ABD verilerinin dünyanın en büyük ekonomisinde ekonomik daralma endişelerini artırmasıyla bu yıl yüzde 6’ya ulaşan değer kazancını korudu. Gram altın 1.173 TL'yi görerek rekor kırdı.
Altın, negatif ABD verilerinin ekonomik daralma endişelerini artırmasıyla kazançlarını korumayı sürdürüyor.
Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,23 artışla 1.168 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,43 üzerinde 1.173 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.920 lira, Cumhuriyet altınıda 7.790 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının ons fiyatı dün yüzde 0.2 değer kazanarak günü 1.931 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.940 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, Fed'in faiz artırımlarını yavaşlatacağı beklentilerinin altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti.
Küresel çapta resesyon riski ve para politikalarının seyrine ilişkin belirsizliklerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 ve 1.970 dolar direnç konumunda olduğunu söyledi.
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