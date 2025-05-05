Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 5 Mayıs 2025 Pazartesi altın fiyatları…
5 Mayıs 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 5 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları...
Haftanın ilk iş günü gram altın yine hareketli başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 5 Mayıs 2025 Pazartesi…
Gram altın fiyatı: 4.043 TL
Çeyrek altın fiyatı: 6.748 TL
Yarım altın fiyatı: 13.497 TL
Tam altın fiyatı: 26.662 TL
Cumhuriyet altın fiyatı: 26.869 TL
Ata altın fiyatı: 27.644 TL
Reşat altın fiyatı: 26.901 TL
Etiketler: #gram altın #Altın kilogramı #altın yatırımı
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