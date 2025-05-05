Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 5 Mayıs 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Yayınlanma: 05.05.2025 - 09:38

Güncelleme: 05.05.2025 - 09:38

Haftanın ilk iş günü gram altın yine hareketli başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 5 Mayıs 2025 Pazartesi…

Gram altın fiyatı: 4.043 TL



Çeyrek altın fiyatı: 6.748 TL

Yarım altın fiyatı: 13.497 TL



Tam altın fiyatı: 26.662 TL

Cumhuriyet altın fiyatı: 26.869 TL



Ata altın fiyatı: 27.644 TL



Reşat altın fiyatı: 26.901 TL