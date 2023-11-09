Yatırımcılar dikkat... Altın alma zamanı mı, satma zamanı mı? Gram altında yön neresi?

Yayınlanma: 09.11.2023 - 13:11

Güncelleme: 09.11.2023 - 13:11

Değeri, ons altın ve dolar/TL’nin fiyatına göre hesaplanan altının gram fiyatı; yıl başından dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 63 kazandırdı. Tarihi zirvesini 3 Kasım’da 1859 TL’ye çıkaran gram altın, bu yıl en düşük 1093 TL’yi gördü.

Ekonomim'inden Şenay Zeren'in aktardığına göre, uzmanlar, son dönemde ons altındaki baskılanmaya rağmen, dolar/TL’deki yükselişle gram altında değer kazancının devam edeceğine dikkat çekerken; düşüşlerin ise alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğinin altını çiziyor.

GRAM ALTINDA YÖN NERESİ?

Değeri, ons altın ve dolar/TL’nin fiyatına göre hesaplanan altının gram fiyatı; yıl başından dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 63 kazandırdı. Tarihi zirvesini 3 Kasım’da 1830 TL’ye çıkaran gram altın, bu yıl en düşük 1093 TL’yi gördü. Uzmanlar, son dönemde ons altındaki baskılanmaya rağmen, dolar/TL’deki yükselişle gram altında değer kazancının devam edeceğine dikkat çekerken; düşüşlerin ise alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğinin altını çiziyor.

"GRAM VE ONS ALTINDA GERI ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI"

Doç.Dr Filiz Eryılmaz - ALB Yatırım Başekonomisti:

"Ons altın artan hazine getirilerinin ve güçlü doların zorlu direncine meydan okuyarak neredeyse yarım yüzyılın en iyi ekim ayını yaşadı ve yüzde 11,7'lik yükselişle 1978'den bu yana en güçlü ekim ayını gördü. Sarı metaldeki ekimdeki bu güçlü yükselişin en önemli sebebi İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim’de başlayan savaş oldu.

Bu hafta başı itibariyle hem yatırımcılardaki jeopolitik risk fiyatlamasına dair kaygının azalması hem de Fed üyelerinden gelen şahin söylemlerin etkisiyle ons altın baskı altına girerek 1960 dolar seciyesine kadar geriledi. Yakın vadede ek faiz artışına ilişkin Fed belirsizliği devam etmesi, faiz getirisi olmayan sarı metalde baskı oluşturmaya devam edecektir. Bu süreçte savaşa dair olumlu haber akışları da altında ek baskı oluşturarak ek düzeltmeye de sebep olabilir. Sarı metal için ilk kritik destek 1960. Bu seviye üzerinde tutunduğu sürece yükseliş isteğinde olacaktır. Bu seviye altında da 200 günlük ortalama bölgesi 1932 kısa vade için çok güçlü destek. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması altında sarı metalde daha güçlü düzeltmeyi gündeme getirebilir.

Bu bağlamda altında gerçek yükseliş ivmesinin, Fed’in faiz artışının durduğu ve faiz indirimlerinin konuşulmaya başladığı 2024 yılının ikinci çeyreği itibariyle gündeme gelmesini bekliyorum. Altın fiyatlarında kısa vadede savaşa dair haber akışları kötüleşmediği sürece geri çekilmelerin ve baskının devam etmesi beklense de, orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcılar açısından geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Hem gram altın hem de ons altında düşüşlerde farklı seviyelerden alım yapılması orta ve uzun vadede yatırımcılar için doğru bir hamle olabilir."

"ALTIN ILIMLI BİR HIZLA YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇECEBİLİR"

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

Altın ekim ayı içinde yükselen jeopolitik risklerle 1810 – 2009 dolar koşusuna imza atarak yüzde 11 değer artışı kaydetmişti. Ancak 2009 dolar zirvesinden rotayı aşağı çevirdi. İsrail’in Gazze saldırısının içine farklı ülkeleri de alacak büyük bir savaşa dönüşmesi ihtimali azalınca ve Ukrayna’da barış senaryosu masaya gelince, altın bu primin dörtte birini geri vererek 1956 dolara geriledi.

Olağan şartlarda uzun vadeli tahvil faizleri ile ters yönde hareket eden altın, bu ay tahvil faizleri 30 baz puan aşağı gelmesine rağmen ekimde kaydettiği primin etkisiyle bu cepheye duyarsız kaldı.

Kısa vadede 1930-1945 dolar bandına kadar gerileme ihtimali olan altının, bir süre sonra olağan fiyatlama geleneğine dönerek tahvil cephesine duyarlı hale geleceği görüşündeyim. Tahvil cephesinde ise, kasım ayının kalıcı bir rota değişikliğine sahne olduğunu önümüzdeki aylarda tahvil faizlerinde düşüşün süreceğini düşünüyorum.

Bu nedenle altının bir süre sonra dengeleneceğini ve sonrasında ılımlı bir hızla yeniden yükselişe geçeceğini tahmin ediyorum.

GRAM ALTINDA YIL SONU HEDEFİ NE KADAR?

Serdar Pazı – Ekonomist

"Yakın zamanda jeopolitik riskler ile artış kaydeden altın fiyatlarında kritik 2000 dolar/ons eşiğinin kalıcı olarak geçilememesi ve başta gümüş olmak üzere diğer değerli metallerde de kayıplar yaşanması düşündürücü. Geri çekilmenin kâr satışı olarak kalması adına 1950 dolar/ons desteği önemli. Gram/TL bazında ise, dolar kurunda ılımlı yükseliş trendinin devam etmesi ile beraber yeni zirveler görülme ihtimali artıyor. 2000 gram/TL bazında yıl sonuna doğru hedef konumunda."

"ALTINDA TEKNİK GÖSTERGELER SAT KONUMUNDA DEĞİL"

Seda Yalçınkaya Özer - İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

"Artan jeopolitik tansiyon ons altının güvenli liman özelliğini ortaya çıkartsa da son günlerde tansiyonda yaşanan zayıflama ile altın fiyatları 1960 dolar üzerinde tutunma çabası içine girdi. Teknik göstergelerde zayıflarken, henüz altında teknik göstergeler sat konumuna geçmedi.

Basit bir ifadeyle 22 günlük ortalama olan 1955 seviyesi üzerindeki seyirlerin korunmaya devam edilmesi halinde, ons altının 1955 yakınlarından tepki göstermesini bekleriz. Buna karşın satışların 1955 üzerinde karşılanmakta zorlanılması halinde ise, 1920 seviyesine kadar gerileme potansiyeli bulunuyor. Bunu iki konu önemli ölçüde belirler. Bir tanesi şüphesiz ki jeopolitik riskler. Bir diğeri ise Fed’in faiz patikası. Fed yıl sonuna kadar bir faiz artırımını masada bırakmıştı ancak anlaşılan o ki açık bırakılan bu kapı 2024 yılında kullanılmak üzere rezerve edilmiş olunabilir.

Piyasa aralık ayı Fed toplantısından faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyor. Buna karşın enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskler henüz bitmiş değil. Piyasa dinamiklerindeki sıkılaşmanın Fed’in elini rahatlattığı aşikar. Buna karşın bir faiz artırımı belirsizliğinin dolar endeksini güçlü kıldığını söylemek mümkün. Son gelişmelerde 105 bandına gerileyen dolar endeksi (DXY) tekrar toparlanma eğilimi içinde. Dolayıyla kısa vadede endeksin 107 seviyesine yükselmesi, altının 1920 seviyesine doğru güç kaybetmesine olanak sağlayabilir."

GRAM ALTIN YATIRIMCILARI ENDIŞELENMELI MI?

Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu

"Ons altın özellikle bu hafta başından itibaren sergilediği sert düşüş hareketi ile kritik destek seviyesi olarak izlediğim 1958 dolar seviyesine yakın yerlerde seyrediyor. Önümüzdeki günlerde bu seviyenin altına sarkmalar görsek de yıl sonuna doğru süreçte bu düşüşlerin çok kalıcı olacağını sanmıyorum. Yine de kötüsüne hazır olmak açısından bakacak olursak, ons altının 1958 dolar aşağısına hatta 1930 dolar seviyelerine inmesi durumlarında dahi gram altın yatırımcılarının endişe etmelerine gerek olmadığını düşünüyorum.

Bunun nedeni, dolar/TL tarafındaki yükseliş trendinde bir bozulma beklemiyor olmamdan kaynaklanıyor. Kurda günlük ufak çaplı yatay hareketler olsa da bunlar aylık bazda düşünüldüğünde dolar/TL kurunu 30TL seviyesine çıkartacak görülüyor. Dolayısıyla gram altın yatırımcıları için de bugünden yıl sonuna doğru olan süreçte 1800TL’nin altında bir fiyatlama senaryosu da gündemden çıkmış oluyor."