Gram altın çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 8 Kasım 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 08.11.2024 - 09:37

Güncelleme: 08.11.2024 - 09:37

Altın fiyatları bugün düşüşle başladı. ABD seçimleri sonrası ons altın fiyatı yeniden konumlanmalar nedeniyle düşmeye devam ediyor. Yeni günde düşen ons altın fiyatları, sabah saatlerinde 2 bin 687 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Yurtiçinde ise gram altın fiyatı bu gerilemeden etkilenmiş görünüyor. Altının gram fiyatı, yeni güne 2 bin 974 TL’den işlem görürken, Kapalıçarşı’da çeyrek altın 5 bin 034 TL, Cumhuriyet altını ise 20 bin 48 TL seviyelerinden satılıyor.



