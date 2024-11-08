Gram altın çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 8 Kasım 2024 altın fiyatları...

8 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 8 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları...

Gram altın çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 8 Kasım 2024 altın fiyatları...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2024 - 09:37

Altın fiyatları bugün düşüşle başladı. ABD seçimleri sonrası ons altın fiyatı yeniden konumlanmalar nedeniyle düşmeye devam ediyor. Yeni günde düşen ons altın fiyatları, sabah saatlerinde 2 bin 687 dolar seviyelerinde bulunuyor. 

Yurtiçinde ise gram altın fiyatı bu gerilemeden etkilenmiş görünüyor. Altının gram fiyatı, yeni güne 2 bin 974 TL’den işlem görürken, Kapalıçarşı’da çeyrek altın 5 bin 034 TL, Cumhuriyet altını ise 20 bin 48 TL seviyelerinden satılıyor.



Etiketler: #altın #Cumhuriyet altını #çeyrek altın #gram altın

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