Gram altın çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 8 Kasım 2024 altın fiyatları...
8 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 8 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün düşüşle başladı. ABD seçimleri sonrası ons altın fiyatı yeniden konumlanmalar nedeniyle düşmeye devam ediyor. Yeni günde düşen ons altın fiyatları, sabah saatlerinde 2 bin 687 dolar seviyelerinde bulunuyor.
Yurtiçinde ise gram altın fiyatı bu gerilemeden etkilenmiş görünüyor. Altının gram fiyatı, yeni güne 2 bin 974 TL’den işlem görürken, Kapalıçarşı’da çeyrek altın 5 bin 034 TL, Cumhuriyet altını ise 20 bin 48 TL seviyelerinden satılıyor.
Etiketler: #altın #Cumhuriyet altını #çeyrek altın #gram altın
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanıklar tek tek ifade verdi
- Özgür Özel'den 'ABB' açıklaması
- Görüntülerle ortaya çıkardı: Doktor gözaltında
- Yavaş'tan 'istifa' iddialarına açıklama
- Milyarlık vurgun iddiası!
- Ünlü fenomen adeta bir servet kazandı!
- Galatasaray, Tottenham'ı sahadan sildi!
- Konserve ton balığında cıva tespit edildi
- Köy tipi yoğurt diye yedirmişler!
- Arbede çıktı, oturuma son verildi