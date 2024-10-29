Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 29 Ekim altın fiyatları
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 32 liradan işlem görürken çeyrek altın 5 bin 112, Cumhuriyet altını 20 bin 389 liradan satılıyor.
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üstünde 3 bin 32 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 112 liradan, cumhuriyet altını 20 bin 389 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kaybederek 2 bin 732 dolardan işlem görüyor.
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