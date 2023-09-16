Metal işçisinin ilk toplu pazarlık toplantısı tarihi belli oldu

Yayınlanma: 16.09.2023 - 14:11

Güncelleme: 16.09.2023 - 14:13

Sanayi devlerinde 140 bin işçiyi kapsayacak toplu pazarlığın ilk toplantı günü belli oldu.

Türk İş'e bağlı Türk Metal Sendikası sosyal medya hesabından Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile ilk pazarlığın 26 Eyül'de yapılacağını duyurdu.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, "Sendikamız ile MESS (Metal Sanayicileri Sendikası) arasında imzalanacak 2023-2025 grup toplu iş sözleşme müzakerelerinin ilki 26 Eylül 2023 Salı günü saat 10:30’da İstanbul MESS merkez bürosunda gerçekleşecektir" ifadeleri kullanıldı.

İLK TALEPLER AÇIKLANMIŞTI

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesinde (TİS), en düşük saatlik ücretin 65 liraya yükseltilmesini, ilk 6 ay için zam oranının yüzde 80, kıdem zammının yüzde 29,14 olmasını talep etmişti.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, sosyal haklarla birlikte toplam yüzde 119,05 zam talep edilirken, 2 yılı kapsayan sözleşme teklifinde, yılın ikinci 6 ayı için enflasyon farkı ile yüzde 5, üçüncü 6 ay enflasyon farkı ile yüzde 5, dördüncü 6 ay enflasyon farkı ile yüzde 5 zam istenmişti.

Ayrıca ulusal bayramlar, dini bayramlar ve arife günlerinde çalıştırılan işçilerin yüzde 100 zamlı ödenen ücretlerinin yüzde 200 zamlı ödenmesi, 30 gün boyunca devamsızlık yapmayan sendika üyesi işçilere 2 günlük ücretleri tutarında devamlılık primi verilmesi, gece çalışma tazminatının yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltilmesi, bu oranın üzerinde ödeme yapılıyorsa aynı şekilde devam edilmesi talep edilmişti.