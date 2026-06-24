Oyun dünyasının bugüne kadar en çok beklediği yapımlardan biri olan Grand Theft Auto VI (GTA 6) için geri sayımda sona gelindi. Ön sipariş sürecinin başlamasına yalnızca bir gün kala, geliştirici Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two, merakla beklenen fiyatlandırma ve sürüm detaylarını resmi olarak duyurdu. Peki, GTA 6 fiyatı ne kadar? GTA 6 ne zaman satışa çıkıyor?

GTA 6 FİYATI NE KADAR?

Daha önce Avrupa'daki bazı perakendecilerde görülen yüksek fiyatlı listelemeler oyuncular arasında büyük tartışma yaratmış, pek çok kişi bu rakamların geçici yer tutucular olduğunu ummuştu. Ancak resmi açıklama, GTA 6'nın oyun sektöründe yeni bir fiyat standardı belirleyececeğini gösteriyor. Oyunun devasa geliştirme bütçesi ve pazarlama maliyetleri göz önüne alındığında, Rockstar beklendiği gibi mevcut AAA oyun fiyatlarının üzerine çıktı.

Açıklanan resmi fiyat paketleri şu şekilde:

Standart Sürüm: 79.99 ABD Doları (Yaklaşık 3.720 Türk Lirası)

Ultimate Edition: 99.99 ABD Doları (Yaklaşık 4.650 Türk Lirası)

GTA 6 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

Take-Two tarafından yayınlanan resmi basın bülteniyle birlikte, oyunun çıkış tarihi ve sürümlerin içeriğine dair şu ifadelere yer verildi:

19 Kasım 2026’da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için 79.99 ABD Doları (Yaklaşık 3.720 Türk Lirası) fiyatla piyasaya çıkacak olan Grand Theft Auto VI, serinin bugüne kadarki en büyük ve en sürükleyici evriminde geçen tek oyunculu bir deneyim sunuyor.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition ise Jason ve Lucia’nın hikâyesinin her yönüne yayılan özel bir premium araç, silah, giysi ve aksiyon koleksiyonuyla bu deneyimi daha da zenginleştiriyor ve 99.99 ABD Doları (Yaklaşık 4.650 Türk Lirası) fiyatla satışa sunulacak.