GÜİD'den 'KDV' eleştirisi: 'Kullanım azalır, verim düşer'

Yayınlanma: 27.06.2024 - 15:27

Güncelleme: 27.06.2024 - 15:27

Hükümetin hazırladığı yeni vergi taslağına göre gübrenin yüzde 1 olan KDV oranının yüzde 20’ye yemde yüzde 10’a çıkarılması öngörülüyor.

Gübre üreticileri taslağın onaylanması halinde üretimin azalacağını öne sürüyor.

“ÇİFTÇİNİN GÜBRE KULLANIMI AZALIR, VERİM DÜŞER”

Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Yaşar Aydın, Türkiye’nin metrekareye kullanılan gübre miktarında gelişmiş tarım ülkelerinin gerisinde olduğunu ve Türkiye’de 7 milyon ton olan gübre tüketiminin son iki yılda 5 buçuk milyon tona düştüğünü belirterek, "Gübrede KDV oranının arttırılmasının gübre fiyatlarını yukarı çekecek. Bu da gübre kullanımını düşürerek verimin azalmasına yol açacak. Kendine yeterli bir ülke olmaktan çıkarak tarım ürünleri ithalatını arttıracak. Gübrede KDV artışına gidilmesi gübre üreten firmalara ek bir gelir sağlamaz. Üretimin bu kadar ihtiyaç olduğu bir dünyada ek maliyet getirecek uygulamalardan uzak kalmamız gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

“ÇİFTÇİYİ TARLADA TUTMAK ZOR”

Gübre kullanımında Türkiye’de ilk beş arasında yer alan Antalya’da vergi taslağının hayata geçirilmesinden endişeli. Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, “Diyorsun ki sen gübreye yüzde 20 vergi getiriyorum. Asla kabul etmiyoruz, edemeyiz. Tarım yürümez. Hayvancılık diyorsun. Ana yoksa dana yok. Anayı beslemek için ne lazım?, Yem lazım, kaba yem lazım, silaj lazım. Bu hayvancılığın devam etmesi lazım. Nasıl devam edecek, yeme yüzde 10 vergi zam. Nasıl diyorsun gel de hayvancılık yap, bu tüketiciye et yetiştir, artı süt yetiştir, çocuklarımız süt içsin? Nasıl içecek: Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi 1 metre yer bırakılmasın ekilmedik. Eli nasırlı çiftçilerimiz, ekmekten gocunmuyoruz biz. Ekelim tabi. Ekmek için ayakta kalalım. Ayakta nasıl kalacağız, destek verilecek. Destek verilecek derken köstek olmanın anlamı var mı? Kösteğin anlamı yüzde 20 vergi gübreye vergi geliyor, yüzde 10 yeme vergi geliyor. Bu tarımı yap diyorsun. Sayın Cumhurbaşkanına çağrı yapıyorum: Buna bir çare buna bir çare buna bir çare. Bu çare olmadıkça sen bu tarımı yap dersen bu eli nasırlı çiftçiyi tarlada tutmamız kesinlikle zor” dedi.







