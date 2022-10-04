İncir, zeytin tehlikede: Kuraklık ve enerji santralları vurdu

04 Ekim 2022 Salı, 04:00

İncir, zeytin, üzüm gibi ürünleriyle meşhur Ege Bölgesi’nde bu yıl tarım faaliyetlerini vuran kuraklığın üzerine bir de enerji santralları ve maden ocaklarının yarattığı kirlilik eklenince üretimde kayıp yaşandı.

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Hakan Çakıcı, jeotermal enerji santrallarına ve diğer maden ocaklarına yakın yerlerde ürünlerin veriminin düştüğünü belirterek “Çiftçinin topladığı ürünün ancak yüzde 20’si, yüzde 30’u yenebilecek seviyede. Üretici tatmin değil, tüketici yüksek fiyatlarla karşı karşıya. Girdi fiyatları da yüksek olunca ekilen alanlar azaldı” dedi.

Tire Kartal Dağı Koruma Platformu Sözcüsü Zeynel Aydın ise bölgedeki maden ocaklarının tarımı olumsuz etkilediğini açıklayarak şunları aktardı:

“Aydın ile Tire sınırında yapılacak olan rüzgâr enerji santralı projesi, jeotermal santralları ve maden ocakları tüm itirazlarımıza karşın faaliyetlerini yıllardır sürdürüyor. Yeni enerji santralı için 2 binin üzerinde nitelikli çam ağacı kesilecek. Korktuğumuz başımıza geldi. Ekolojik bir yıkımla karşı karşıyayız. Zeytin ağaçları bitik durumda.”