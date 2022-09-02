Erenköy Gümrük Müdürlüğü için kamulaştırma
İstanbul'da Erenköy Gümrük Müdürlüğü için kamulaştırma yapılacak
Ticaret Bakanlığı, İstanbul'un Tuzla ilçesinde Erenköy Gümrük Müdürlüğü için yeni hizmet binası yapılması amacıyla kamulaştırma gerçekleştirecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi'nde bulunan bazı parseller, Erenköy Gümrük Müdürlüğü ve diğer hizmet birimleri için yeni hizmet binası yapılması amacıyla Bakanlık tarafından acele kamulaştırılacak.
Video Haberler
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahkemeden yeni 'Gülşen' kararı
- Arınç’tan partisine 'Sedat Peker' eleştirisi
- Serkan Taranoğlu da görevden alındı
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- 21 isim için harekete geçildi
- Yönetim kurulu toplantısı sırasında iki el ateş edildi
- HDP'den PKK'ye çağrı
- Sedat Peker’den Yeni Şafak paylaşımı
- Hakan Atilla’ya DEVA Partisi’nden yanıt!
- CHP'li Başarır'dan AKP'li Çelik'e tepki