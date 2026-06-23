Gümüş fiyatlarında düşüş eğilimi hız kazandı: Yatırımcının gözü ABD verilerinde

Gümüş fiyatları, yüzde 5'e yaklaşan değer kaybıyla ons başına 62 doların altına gerileyerek son dönemdeki düşüş eğilimini sürdürdü.

Piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği yönündeki beklentiler, ABD ile İran arasında yürütülen barış görüşmelerine ilişkin iyimserliğin önüne geçti. Artan faiz beklentileri, faiz getirisi bulunmayan değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu.

FED BEKLENTİLERİ GÜMÜŞ FİYATLARINI ETKİLİYOR

Deutsche Bank ve Bank of America Global Research, faiz tahminlerini güncelleyerek eylül ayında bir faiz artışı ihtimalini senaryolarına dahil etti.

Söz konusu beklentiler, yatırımcıların değerli metallere yönelik ilgisini azaltırken gümüş fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskının güçlenmesine neden oldu.

PİYASALAR PCE VERİSİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalarda gözler bu hafta açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksine çevrildi.

Beklentilerin üzerinde gelecek bir enflasyon verisinin, Fed'in sıkı para politikasını daha uzun süre devam ettirebileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle yatırımcılar, Fed'in gelecek döneme ilişkin politikalarına dair sinyal verebilecek verileri yakından izliyor.

İRAN PETROLÜNE VERİLEN LİSANS ARZ ENDİŞELERİNİ AZALTTI

ABD'nin İran'a uluslararası piyasalarda petrol satışı için 60 günlük lisans vermesi, küresel petrol arzının daha hızlı toparlanabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin artması ve Kuveyt ile Birleşik Arap Emirlikleri gibi üretici ülkelerin alternatif ihracat güzergâhları oluşturması da enerji piyasalarındaki arz endişelerini azaltan gelişmeler arasında yer aldı.

Ayrıca İran'ın son bir haftada 30 milyon varilin üzerinde petrol sevkiyatı gerçekleştirmesi, küresel enerji arzına ilişkin kaygıların hafiflemesine katkı sağladı.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ ZAYIFLIYOR

Artan faiz beklentileriyle birlikte enerji arzına yönelik endişelerin azalması, güvenli liman talebini sınırlayarak gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Piyasalar, Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı adımlara ilişkin yeni ipuçları elde etmek amacıyla açıklanacak ekonomik verileri ve merkez bankası yetkililerinin açıklamalarını yakından takip ediyor.