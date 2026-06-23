Cumhuriyet Gazetesi Logo
ATM'lerde yeni dönem başlıyor: Kartla para çekmek yerini QR kodlara bırakıyor

ATM'lerde yeni dönem başlıyor: Kartla para çekmek yerini QR kodlara bırakıyor

23.06.2026 10:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
ATM'lerde yeni dönem başlıyor: Kartla para çekmek yerini QR kodlara bırakıyor

Bankacılık sektöründe dijital dönüşüm hız kazanırken, ATM kullanım alışkanlıkları da değişiyor. Uzmanlar, mobil bankacılık uygulamalarıyla birlikte QR kod destekli işlemlerin yaygınlaşmasının plastik ATM kartlarının kullanımını azaltabileceğine dikkat çekiyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bankacılık sektörü, dijitalleşmenin etkisiyle önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Uzun yıllardır nakit para erişiminin temel araçlarından biri olan plastik ATM kartları, yerini giderek daha fazla akıllı telefonlar ve mobil bankacılık uygulamalarına bırakıyor.

Araştırmalar, kullanıcıların fiziksel cüzdan taşımak yerine finansal işlemlerini mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirmeyi tercih ettiğini ortaya koyuyor. Bu değişim, ATM altyapılarında da önemli yenilikleri beraberinde getiriyor.

YENİ NESİL ATM'LERDE QR KOD KULLANIMI ARTIYOR

Yeni nesil ATM'lerin önemli bir bölümü, fiziksel kart girişine ihtiyaç duymadan çalışabilecek şekilde geliştiriliyor. Temassız işlem teknolojileri ve QR kod entegrasyonu sayesinde kullanıcılar, bankacılık işlemlerini doğrudan mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Bu dönüşüm, ATM kullanımında hem hız hem de kullanım kolaylığı sağlayan yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

QR KOD İLE PARA ÇEKME İŞLEMLERİ NEDEN YAYGINLAŞIYOR?

QR kod ile para çekme ve yatırma işlemleri, geleneksel kartlı işlemlere göre birçok avantaj sunuyor.

Zaman tasarrufu sağlayan sistem sayesinde kullanıcılar, kart takma ve menüler arasında gezinme adımlarını atlayarak mobil uygulama üzerinden işlem tutarını belirleyip QR kodu okutarak işlemlerini kısa sürede tamamlayabiliyor.

Ayrıca ATM'lerde sık karşılaşılan kart sıkışması veya kartın cihaz tarafından alıkonulması gibi teknik sorunlar da ortadan kalkıyor.

TEMASSIZ VE GÜVENLİ İŞLEM İMKANI SUNUYOR

Özellikle son yıllarda artan hijyen hassasiyeti, temassız işlem teknolojilerine olan ilgiyi artırdı. QR kod tabanlı sistemler sayesinde kullanıcılar ATM tuşlarına minimum temasla işlem gerçekleştirebiliyor.

Geleneksel banka kartlarında zaman zaman karşılaşılan kart kopyalama ve şifre ele geçirme girişimlerine karşı da QR kod teknolojisinin ek güvenlik sağladığı belirtiliyor.

Dinamik ve tek kullanımlık şifreleme mantığıyla çalışan sistemlerde, mobil bankacılık uygulamalarındaki yüz tanıma veya parmak izi gibi biyometrik doğrulamalar ek güvenlik katmanı oluşturuyor.

PLASTİK KARTLARIN KULLANIMI AZALABİLİR

Uzmanlar, gelecekte kullanıcıların finansal işlemlerinin büyük bölümünü akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştireceğini ve plastik kart kullanımının önemli ölçüde azalabileceğini değerlendiriyor.

Bu dönüşümün bankaların kart basım maliyetlerini düşürmesinin yanı sıra plastik atık miktarının azaltılmasına da katkı sağlayabileceği ifade ediliyor. Bankacılık sektöründeki dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte QR kod destekli ATM işlemlerinin daha yaygın hale gelmesi bekleniyor.

İlgili Konular: #ATM #para çekme

İlgili Haberler

Goldman Sachs'tan Türkiye ekonomisi analizi: 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi
Goldman Sachs'tan Türkiye ekonomisi analizi: 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi Goldman Sachs, TL'deki değer kaybı beklentisi ve bozulan öngörüler nedeniyle Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. Raporda, enflasyonu düşürmede büyümedeki yavaşlamanın kur etkisinden daha belirleyici olduğu vurgulanırken, Merkez Bankası'nın dolarizasyonu önlemek adına yüksek faiz ve sıkı kredi politikalarını yıl sonuna kadar sürdüreceği tahmin edildi.
Türkiye enflasyonda dünya devlerini solladı: Gıda fiyatları 2005’ten bu yana 53 kat arttı
Türkiye enflasyonda dünya devlerini solladı: Gıda fiyatları 2005’ten bu yana 53 kat arttı CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip ülke konumuna geldiğini belirterek ekonomi politikalarını eleştirdi. Yılın ilk beş ayında enflasyon ve vergilerle işçilerin cebinden 890 milyar TL çıktığını ve gıda fiyatlarının 2005'ten bu yana 53 kat arttığını vurgulayan Kış, mevcut düzenin sürdürülemez olduğunu ifade etti.
Altın güne sert düşüşle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 23 Haziran 2026 Salı...
Altın güne sert düşüşle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 23 Haziran 2026 Salı... 23 Haziran 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 23 Haziran 2026 Salı güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...