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Türkiye enflasyonda dünya devlerini solladı: Gıda fiyatları 2005’ten bu yana 53 kat arttı

Türkiye enflasyonda dünya devlerini solladı: Gıda fiyatları 2005’ten bu yana 53 kat arttı

23.06.2026 10:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Türkiye enflasyonda dünya devlerini solladı: Gıda fiyatları 2005’ten bu yana 53 kat arttı

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip ülke konumuna geldiğini belirterek ekonomi politikalarını eleştirdi. Yılın ilk beş ayında enflasyon ve vergilerle işçilerin cebinden 890 milyar TL çıktığını ve gıda fiyatlarının 2005'ten bu yana 53 kat arttığını vurgulayan Kış, mevcut düzenin sürdürülemez olduğunu ifade etti.
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CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip ülke konumuna yükseldiğini belirterek, ekonomik tablonun milyonlarca çalışan ve emekli üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu söyledi.

Yazılı açıklama yapan Kış, iktidarın yıllardır enflasyonla mücadele ettiğini söylediğini ancak ortaya çıkan verilerin bunun aksini gösterdiğini ifade etti.

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Kış, "Türkiye bugün OECD ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip ülke durumundadır. İktidar yıllardır enflasyonla mücadele ettiğini söylüyor. Sonuç ortada; dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ülkelerinden biri haline geldik. Enflasyon düştü dedikleri yerde vatandaşın sofrasındaki yangın büyümeye devam ediyor" dedi.

'İŞÇİNİN CEBİNDEN 890 MİLYAR TL ÇIKTI'

Ekonomik krizin maliyetinin işçilere, emeklilere ve dar gelirli kesimlere yüklendiğini savunan Kış, yılın ilk beş ayında çalışanların önemli bir gelir kaybı yaşadığını belirtti.

Kış, "Yalnızca yılın ilk beş ayında işçilerin cebinden enflasyon ve vergiler yoluyla 889 milyar 991 milyon lira çıktı. Bu rakam birçok bakanlığın yıllık bütçesinden daha büyüktür. Bu para buharlaşmadı. İşçinin alın terinden alındı, yanlış ekonomi politikalarının bedeli olarak vatandaşın sırtına yüklendi" ifadelerini kullandı.

'İŞÇİ MAAŞINI ALMADAN KAYBEDİYOR'

Asgari ücrette ve emekli aylıklarında yaşanan alım gücü kaybına dikkat çeken Kış, çalışanların ve emeklilerin her geçen gün daha fazla yoksullaştığını öne sürdü.

Kış, "Bugün işçi ücretini almıyor, ücretinin nasıl eridiğini izliyor. Emekli maaşını çektiği gün yoksullaşıyor. yurttaş ay sonunu değil, haftanın sonunu nasıl getireceğini hesaplıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Mayıs ayında işçilerin en az 12 günlük çalışmasının vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle kaybedildiğini savunan Kış, "Bu ülkede çalışan milyonlar, ayın neredeyse yarısını kendi ailesi için değil, iktidarın yarattığı ekonomik enkazın bedelini ödemek için çalışıyor" dedi.

'GIDA FİYATLARI 53 KAT ARTTI'

TÜİK verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 32,6, gıda enflasyonunun ise yüzde 34,8 seviyesinde olduğunu hatırlatan Kış, 2005 yılından bu yana genel fiyatların 35 kat, gıda fiyatlarının ise yaklaşık 53 kat arttığını belirtti.

Gıda fiyatlarındaki yükselişin dar gelirli yurttaşları daha fazla etkilediğini ifade eden Kış, "Bu ülkede et artık lüks, meyve artık hesap işi, temel gıda ürünleri bile birçok aile için erişilmesi zor hale geldi. En yoksul yüzde 20'lik kesim gelirinin neredeyse üçte birini gıdaya harcamak zorunda kalırken, iktidar hâlâ pembe tablolar anlatıyor" açıklamasını yaptı.

TÜİK'E ŞEFFAFLIK ELEŞTİRİSİ

Kış, TÜİK'in enflasyon hesaplamalarında kullanılan madde fiyat listesini mahkeme kararlarına rağmen açıklamamasını da eleştirdi.

"Gerçekten güvenilecek bir tablo varsa neden veriler gizleniyor? Neden şeffaf davranılmıyor?" diye soran Kış, yurttaşların gerçek enflasyonu günlük yaşamda hissettiğini savundu.

'BU DÜZEN SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL'

Açıklamasının sonunda ekonomi politikalarını eleştiren Kış, Türkiye'nin temel sorununun rakamlardan ziyade ekonomi tercihleri olduğunu ileri sürdü.

Kış, "Türkiye'nin sorunu rakamlar değil, tercih meselesidir. Bu iktidar emeği değil rantı, üretimi değil ayrıcalığı koruyor. Türkiye OECD'de enflasyon birincisi olurken, milyonlarca emekçi her gün biraz daha yoksullaşıyor. Bu düzen sürdürülebilir değildir" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #CHP #ekonomi #enflasyon #OECD #Gülcan Kış

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